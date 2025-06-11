ABD Başkanı T. Trump: Çin Anlaşması Tamamlandı

ANLAŞMANIN TAMAMLANDIĞI DUYURULDU

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Çin ile yapılan ticaret anlaşmasının tamamlandığını bildirdi. Trump, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda “Çin ile anlaşmamız tamamlandı, Başkan Xi ve benim nihai onayımıza tabidir” ifadelerini kullandı.

TEDARİK DETAYLARI

Trump’ın açıklamalarına göre, Çin, “tam mıknatıslar ve gerekli tüm nadir toprak elementlerini peşin olarak tedarik edecek.” Aynı şekilde ABD de, “Çin’e üzerinde anlaşılan şeyleri sağlayacak; buna Çinli öğrencilerin üniversite ve kolejlerimizi kullanması da dahil (bu her zaman benim için olumlu olmuştur!)” dedi. Başkan, toplamda yüzde 55 gümrük tarife aldıklarını ve Çin’in ise yüzde 10 tarife uyguladığını belirtti. İlişkilerin “mükemmel” olduğunu ifade eden Trump, konuyla ilgilenenlere teşekkür etti.

TRADE TENSION BACKGROUND

ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifelerinin artışına dair geçmişte yaşanan gerginliği de hatırlatmakta fayda var. İki ülke arasındaki karşılıklı tarifelerin artışı sonucunda ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e, Çin ise ABD’ye olan tarifesini yüzde 125’e kadar çıkarmıştı.