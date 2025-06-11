ABD Başkanı T. Trump: Çin Anlaşması Tamamlandı

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN ÇİN İLE ANLAŞMA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile olan anlaşmanın sona erdiğini duyurdu. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi: “Çin ile anlaşmamız tamamlandı, Başkan Xi ve benim nihai onayımıza tabidir. Çin, tam mıknatıslar ve gerekli tüm nadir toprak elementlerini peşin olarak tedarik edecek. Aynı şekilde, biz de Çin’e üzerinde anlaşılan şeyleri sağlayacağız; buna Çinli öğrencilerin üniversite ve kolejlerimizi kullanması da dahil (bu her zaman benim için olumlu olmuştur!). Biz toplamda yüzde 55 gümrük tarifesi alıyoruz, Çin ise yüzde 10 alıyor. İlişkiler mükemmel! Bu konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim!”

TİCARET GERİLİMİ DEVAM EDİYOR

İki ülke arasındaki karşılıklı tarife gerilimleri sonrası ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e kadar çıkartmış, buna karşılık Çin de ABD’ye yüzde 125 gümrük tarifesi uygulamıştı.