ABD Başkanı T. Trump: Çin Anlaşması Tamamlandı

ÇİN İLE ANLAŞMA TAMAMLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Çin ile olan ticari anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Trump sosyal medya hesabından, “Çin ile anlaşmamız tamamlandı, Başkan Xi ve benim nihai onayımıza tabidir” şeklinde belirtiyor. Açıklamasında, “Çin, tam mıknatıslar ve gerekli tüm nadir toprak elementlerini peşin olarak tedarik edecek. Aynı şekilde, biz de Çin’e üzerinde anlaşılan şeyleri sağlayacağız; buna Çinli öğrencilerin üniversite ve kolejlerimizi kullanması da dahil (bu her zaman benim için olumlu olmuştur!)” ifadelerine yer veriyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET GERİLİMİ

Trump, ayrıca, “Biz toplamda yüzde 55 gümrük tarifesi alıyoruz, Çin ise yüzde 10 alıyor. İlişkiler mükemmel!” diyerek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin olumlu bir şekilde ilerlediğini vurguluyor. İki ülke arasındaki karşılıklı tarife restleşmesinin ardından ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e kadar yükseltmişken, Çin de ABD’ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.