Haberler

ABD Başkanı T. Trump, Ticarette Gelir Kazanacağız

DÜŞTÜĞÜMÜZ DURUMDAN KALKMA FIRSATI

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği dönemde dış ticarette günlük 4-5 milyar dolar kayıplar yaşandığını belirtiyor. Trump, şu anda bu kayıpları tamamen ortadan kaldırmayı planladıklarını ifade ediyor. “Şimdi ise bunu sıfırlamakla kalmayacağız, ticaretten günde 4-5 milyar dolar kazanmaya başlayacağız” diye ekliyor.

GELECEK HEDEFLERİMİZ

Bu açıklamalarıyla Trump, dış ticaretin seyrinde büyük bir değişim hedeflediklerini ortaya koyuyor. Ticarette başarılı sonuçlar elde etmek için atacakları adımları da belirtiyor. Başarılı olması durumunda bu stratejilerin ülke ekonomisine olumlu etkiler sağlaması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bm Genel Sekreteri, Barış Gücü İhtiyaçları Belirtiliyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Berlin'deki toplantıda barış gücü operasyonlarının karşılaştığı zorlukları ve maliyet etkinliğini tartışacak.
Haberler

Zelenskiy, Rusların Füze Kullandığını Açıkladı

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısında Kuzey Kore yapımı balistik füzelerin kullanıldığını belirtti. Saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla yaralı var.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.