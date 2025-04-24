ABD Başkanı T. Trump, Ticarette Gelir Kazanacağız

DÜŞTÜĞÜMÜZ DURUMDAN KALKMA FIRSATI

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği dönemde dış ticarette günlük 4-5 milyar dolar kayıplar yaşandığını belirtiyor. Trump, şu anda bu kayıpları tamamen ortadan kaldırmayı planladıklarını ifade ediyor. “Şimdi ise bunu sıfırlamakla kalmayacağız, ticaretten günde 4-5 milyar dolar kazanmaya başlayacağız” diye ekliyor.

GELECEK HEDEFLERİMİZ

Bu açıklamalarıyla Trump, dış ticaretin seyrinde büyük bir değişim hedeflediklerini ortaya koyuyor. Ticarette başarılı sonuçlar elde etmek için atacakları adımları da belirtiyor. Başarılı olması durumunda bu stratejilerin ülke ekonomisine olumlu etkiler sağlaması bekleniyor.