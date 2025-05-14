ABD Başkanı Tehlikeli Durum Belirtti

TRUMP’IN KATAR ZİYARETİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer müzakereler hakkında Katar’ın desteğini istemek üzere Doha’ya gitti. Burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin ev sahipliğinde bir akşam yemeğine katıldı. Trump, “Tehlikeli bir durum. Doğru şeyi yapmak istiyoruz. Belki de milyonlarca insanın hayatını kurtaracak bir şey yapmak istiyoruz. Bu işler böyle başlar sonra kontrolden çıkar.” diyerek, nükleer programlar ile ilgili barışçıl bir çözüm bulma isteğini yineledi. Bu konudaki kararın artık Tahran’da olduğunu ifade etti.

KATAR’IN ROLÜNE VURGU YAPTI

Trump, Katar’ın nükleer müzakereler süresince ABD ile yakın bir işbirliği içinde hareket ettiğini belirtti. Müzakerelerin barışçıl bir şekilde sonuçlanması dileğini dile getirerek, “Umarım İran burada ne kadar iyi bir dostu olduğunun farkına varır. Bir anlamda ben de iyi bir dostum çünkü pek çok insan benim çok daha sert bir yol izlememi tercih ederdi. Ancak bu yoldan kaçınabilirsek bunun harika bir şey olacağını biliyorum.” dedi.

KATAR’A TEŞEKKÜR

Trump, Gazze’deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander’ın serbest bırakılması konusundaki Katar’ın rolüne de dikkat çekti. Katar’a bu konudaki yardımları için teşekkür etti.