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ABD Başkanı, Ticaret Anlaşması Açıklayacak

TICARET ANLAŞMASI DUYURUSU

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü “büyük ve saygın bir ülke” ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını duyurdu. Trump, Truth Social hesabında, yerel saatle perşembe sabahı 10.00’da gerçekleştireceği bir basın toplantısı hakkında bilgi verdi.

BASIN TOPLANTISININ DETAYLARI

Trump, “Yarın sabah saat 10.00’da Oval Ofis’te büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle yapılacak önemli bir ticaret anlaşmasına ilişkin bir basın toplantısı olacak. Bu, diğer anlaşmaların ilki olacak” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca, Amerikan medyasında yer alan haberlerde, bu anlaşmanın kapsamının İngiltere ile olduğu iddia ediliyor.

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