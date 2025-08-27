Haberler

ABD Başkanı Toplantı Düzenliyor, İnsani Yardım

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili olarak Beyaz Saray’da bir toplantı gerçekleştirecek. ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Bugün Gazze konusunda geniş katılımlı bir toplantı yapılacağını duyuruyor. Witkoff, bu toplantının Gazze’ye insani yardım planı ve çatışma sonrası geçiş süreci için önemli kararlar içereceğini ifade ediyor.

Witkoff, ayrıca Gazze, İran ve Ukrayna dahil olmak üzere tüm krizlerle ilgili bu hafta içerisinde çeşitli toplantılar yapılacağını vurguluyor. “Bu çatışmaları yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz” şeklinde bir açıklama yaparak, sürecin önemine dikkat çekiyor.

Motosiklet sürücüsü, 104 promil alkollü

Manavgat'ta motosiklet sürücüsü, alkol testinde yüksek değer çıkarak kaza sonrası ambulansa gitmek istemedi. Hafif ticari aracın çarpması sonucu 9 bin TL ceza aldı.
Malatya’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Malatya'da motosiklet, bir servis aracına arkadan çarparak kazaya yol açtı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

