ABD Başkanı Toplantı Düzenliyor, İnsani Yardım

TOPLANTIYLA İLGİLİ DUYURU

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili olarak Beyaz Saray’da bir toplantı gerçekleştirecek. ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Bugün Gazze konusunda geniş katılımlı bir toplantı yapılacağını duyuruyor. Witkoff, bu toplantının Gazze’ye insani yardım planı ve çatışma sonrası geçiş süreci için önemli kararlar içereceğini ifade ediyor.

KRİZLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Witkoff, ayrıca Gazze, İran ve Ukrayna dahil olmak üzere tüm krizlerle ilgili bu hafta içerisinde çeşitli toplantılar yapılacağını vurguluyor. “Bu çatışmaları yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz” şeklinde bir açıklama yaparak, sürecin önemine dikkat çekiyor.