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ABD Başkanı Törene Katılacak

ABD BAŞKANININ CENAZE TÖRENİNE KATILIMI

ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump ile birlikte Papa Francis’in cenaze törenine katılacak. 88 yaşında vefat eden Katoliklerin ruhani liderinin cenaze töreni, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Trump, First Lady Melania Trump ile törene katılacağını ifade etti. “Melania ve ben Roma’da Papa Francis’in cenaze törenine gideceğiz. Orada olmayı dört gözle bekliyoruz” diye belirtti.

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