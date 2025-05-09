Abd Başkanı Trump, Ateşkes Çağrısı Yaptı

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN ATEŞKES ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 30 günlük “koşulsuz ateşkes” talebinde bulundu. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair müzakerelerin devam ettiğini ifade etti. ABD’nin, ideal olarak 30 günlük koşulsuz bir ateşkes çağrısında bulunduğunu belirten Trump, bu ateşkesin kabul edilebilir olması durumunda, Rusya ve Ukrayna’nın müzakerelere “saygı duymaktan sorumlu tutulacağını” aktardı.

ATEŞKESİN ÖNEMİ VE YAPTIRIM TEHDİDİ

Trump, ateşkesin barış anlaşmasına giden yolda bir adım olması gerektiğini vurguladı. Eğer ateşkes ve müzakereler konusunda karşı taraf saygı göstermezse, ABD ve ortaklarının daha kapsamlı yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Trump, tüm bu sürecin “kısa süre içinde” gerçekleştirilebileceğini savundu.