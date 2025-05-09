ABD Başkanı Trump, Çin ile Anlaşma Yapmalı

ABD-ÇİN GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİ TRUMP’IN DEĞERLENDİRMELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan ABD-Çin görüşmeleri öncesinde, “(Çin ile) Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız.” ifadesini kullandı. Oval Ofis’te düzenlenen bir imza töreninde, ticaret müzakerelerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Trump, bu hafta sonu İsviçre’de gerçekleşecek ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in katılacağı görüşmelere dikkat çekti.

BESSENT’İN TAVRI VE TİCARET AÇIĞI

Bessent’in Çin ile bir anlaşma yapmadan geri dönmesi durumunda hayal kırıklığına uğrayıp uğramayacağına dair soruya Trump, “Hayır, hiç de değil.” yanıtını verdi. Geçen yıl Çin’e 1 trilyon dolar açık verdiklerini belirten Trump, şu anda ticaret yapmayarak bu açığı kapattıklarını ifade etti. “Ben sadece Çin’in harika işler yapmasını istiyorum.” diyen Trump, Devlet Başkanı Şi ile yakın bir ilişki içinde olduğunu ve ona büyük saygı duyduğunu dile getirdi. Ancak Trump, başkanlık görevi sırasında geçmişteki uygulamalara tekrar izin veremeyeceklerini vurguladı.

İSVİÇRE GÖRÜŞMESİ VE TARİFELER

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, bu hafta sonu İsviçre’de Çin’den gelen temsilcilerle bir araya gelecek. Bu görüşme, Trump’ın Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygulamasından sonra, iki ülke arasında gerçekleştirilecek ilk resmi yüz yüze temas olarak önem taşıyor.