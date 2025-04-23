ABD Başkanı Trump, Çin ile nazik olacak

TRUMP’TAN ÇİN İLE SERT MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile gümrük tarifeleri konusunda yumuşak bir yaklaşım sergileyeceğini belirtilerken, “Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar.” dedi. Oval Ofis’te düzenlenen bir yemin töreninde, ABD ile Çin arasındaki pek çok tartışmalı konuyu ele aldı.

ÇİN İLE ELELE ANLAŞMA YOLUNDA

Trump, “Çin ile aramız iyi. Bence neredeyse her ülkeyle iyiyiz, herkes Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurmak ve iş yapmak istiyor.” diyerek, Çin ile olan temasların devam ettiğini vurguladı. Tarife konusundaki belirsizlikler üzerine bir soru yöneltildiğinde, “Çin’e karşı sert oynayacağım demeyeceğim. Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK TARİFE ORANLARI KONUŞULUYOR

Trump, Çin’e uygulanan gümrük tarife oranının mevcut seviyenin yüzde 145’te kalmayacağını ancak sıfır da olmayacağını belirtti. “Çin’e karşı çok iyi olacağız. Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile harika bir ilişkimiz var. Ancak yılda milyarlarca dolar kazanıp ordularını da ABD’den ve onların yaptıklarından inşa edecekler. Yani bu olmayacak.” diyerek, gelecekte oluşabilecek olası durumları değerlendirdi.