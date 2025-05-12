ABD Başkanı Trump, Edan’ı serbest bırakmayı umuyor

TRUMP’TAKİ KAYGI VE MÜJDE

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas tarafından esir tutulan ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander’ın serbest bırakılacağı bilgisini doğruladı. Trump, bu gelişmenin savaşın sona erdirilmesi için gereken adımların başlangıcı olacağını belirterek, “Umarım bu, acımasız savaşı sona erdirmek için gerekli olan son adımların başlangıcı olur. O kutlama gününü dört gözle bekliyorum!” açıklamasında bulundu.

HAMAS’IN AÇIKLAMASI VE İYİ NİYET ADIMLARI

Hamas, Edan Alexander’ın serbest bırakılacağını duyurduktan sonra ABD Başkanı Trump birtakım açıklamalarda bulundu. Trump, Truth sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Ekim 2023’ten bu yana esir tutulan ABD vatandaşı Edan Alexander’ın ailesine kavuşacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu büyük haberi mümkün kılan herkese minnettarım” ifadelerini kullandı. Gelişmenin, ABD’ye ve arabulucular Katar ile Mısır’a savaşın sona erdirilmesi yönünde atılan “iyi niyetli bir adım” olduğunu ekledi.

GÖRÜŞMELERİN SONUCU VE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ÇABALAR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, Hamas bir esiri serbest bırakma kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ABD’li yetkililerle yapılan son görüşmelerin ardından, “ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması ve Gazze Şeridi’ne insani yardım girişine izin verilmesi için yoğunlaştırılan çabaların” bu kararı etkilediği bildirildi. İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Edan Alexander’ın Pazartesi günü serbest bırakılması bekleniyor. Esirin ailesinin, ABD’nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler ile birlikte ABD’den İsrail’e gittiği belirtiliyor.