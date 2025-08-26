ABD Başkanı Trump Ek Tarifeler Uygulayacak

DİJİTAL HİZMET VERGİLERİNE KARŞI YENİ UYGULAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelerle ilgili sert bir uyarıda bulundu. Bu ülkeler, dijital vergi uygulamalarını sonlandırmadıkları takdirde ABD’nin ek tarifeler uygulayacağını ve yüksek korumalı teknoloji ile çiplerinin bu ülkelere ihracatının kısıtlanacağını belirtti. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu konuda taviz vermeyeceklerini duyurdu.

TÜRKİYE’NİN AMERİKAN TEKNOLOJİSİNE SALDIRISI

ABD Başkanı olarak, Amerikan teknoloji şirketlerine yönelik saldırıları durdurma niyetinde olduğunu ifade eden Trump, dijital vergilerin, dijital hizmetler mevzuatı ve dijital piyasa düzenlemelerinin Amerikan teknolojisine zarar vermek amacıyla oluşturulduğunu savundu. Bu durumun, Çin’in büyük teknoloji şirketlerine de herhangi bir engel getirmediğini belirten Trump, bu haksız uygulamaların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Trump, “Dijital vergiler, mevzuatlar, kurallar veya düzenlemeler uygulayan tüm ülkelere, bu ayrımcı uygulamalar kaldırılmadıkça, ABD Başkanı olarak, o ülkenin ABD’ye yaptığı ihracata önemli ek tarifeler uygulayacağımı ve yüksek koruma altındaki teknolojimiz ve çiplerimiz için ihracat kısıtlamaları getireceğimi bildiririm. Amerika ve Amerikan teknoloji şirketleri artık dünyanın ‘kumbarası’ ya da ‘paspası’ değildir. Amerika’ya ve inanılmaz teknoloji şirketlerimize saygı gösterin, aksi takdirde sonuçlarına katlanmayı göze alın” sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koydu.