ABD Başkanı Trump, Gazze’de 2-3 hafta içinde sonuç bekliyor

TRUMP’IN GAZZE AÇIKLAMALARI

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’u Oval Ofis’te ağırladığı görüşmede basın mensuplarının Gazze hakkında yönelttiği soruları yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de ciddi seviyede açlık yaşandığını ve bu durumun uluslararası kurumlar tarafından da doğrulandığını hatırlattı. Bir gazetecinin sorusu üzerine Trump, “Gazze’deki bu durum bir an önce halledilmeli. Bu işin bir an önce bitmesi gerekiyor. Bitmesi gerekiyor çünkü açlık ve açlıktan daha kötü olan insanların öldürülmesi gibi diğer tüm sorunlar sürüyor” şeklinde konuştu.

GAZZE’DEKİ DURUMUN KÖTÜLEŞMESİ

Gazze Şeridi’ndeki durumun giderek kötüleştiğine dikkat çeken Trump, bu süreçte ‘sonuna yaklaşıldığı’ mesajını da verdi. “İsrailliler ile Filistinliler arasındaki savaş binlerce yıldır sürüyor, ancak Gazze’deki duruma bir an önce çözüm bulunması gerektiği” ifade eden Trump, “Bence 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız ama bunu söylemek zor. Çünkü onlar binlerce yıldır savaşıyorlar ancak bu durum sona ermek zorunda” dedi.

ABD’NİN YARDIM ÇABALARI

ABD’nin Gazze’ye 60 milyon dolarlık gıda yardımı gönderdiğini ve bu yardımların dağıtıldığını aktaran Trump, Gazze halkının gıda ihtiyacını karşılamak için çaba gösterdiklerini belirtti. Gazze’deki insani krizin sona ermesi için ABD’nin İsrail ile diplomatik girişimde bulunup bulunmadığı sorusuna ise bu yönde çaba gösterdiklerini söyleyerek cevap verdi. Bu noktada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da “Bu girişimlerimiz hiç durmadı, Hamas’ın olmadığı bir çözüm için çalışıyoruz” şeklinde değerlendirme yaptı.

GAZETEYE YÖNELİK OLUMSUZ OLAYLAR

Bir gazetecinin, “İsrail Gazze’deki bir hastaneyi bombaladı, 5 gazeteci dahil 20 kişi öldü. Ne dersiniz?” sorusuna Trump, “Bu ne zaman oldu? Bilmiyordum” diye yanıtladı. Daha sonra açıklamalarına devam ederek, “Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz” ifadesini kullandı. Trump, İsrail’e yönelik herhangi bir değerlendirme yapmamakla birlikte, Hamas’ın elindeki esirleri kendisinin kurtardığını belirterek Gazze’deki durumun ‘çok kötü’ olduğunu vurguladı.