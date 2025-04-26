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ABD Başkanı Trump, Gazze’ye İyi Davranmalıyız

TRUMP’IN GAZZE TEMASLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu ve bu hafta başında gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değindi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi’ne yiyecek ve ilaç gönderilmesine izin verilmesi konusunda Netanyahu’yu zorladığını aktardı. Trump, “Gazze konusu gündeme geldi ve ben de ‘Gazze’ye iyi davranmalıyız. O insanlar acı çekiyor’ dedim” ifadelerini kullandı.

YARDIM EĞİTİMİ

Gazetecilerin yardım erişim noktalarının açılmasıyla ilgili bir soru yöneltmesi üzerine, Trump, “Getiriyoruz. Bunu halledeceğiz. Çok büyük bir ilaç ve yiyecek ihtiyacı var” şeklinde yanıt verdi. Netanyahu’nun tepkisini öğrenmek isteyen gazetecilere ise Trump, “Bu durumu olumlu karşıladı” şeklinde bilgi verdi.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERGİNLİĞİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe de değinen Trump, bu iki ülkenin liderlerini tanıdığını belirtti ve “Bir şekilde bunu halledecekler. Pakistan ve Hindistan arasında büyük bir gerilim var, ancak her zaman vardı” dedi. Trump, her iki ülkenin liderleriyle iletişim kurup kurmayacağıyla ilgili bir yanıt vermedi.

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