Abd Başkanı Trump, Gümrük Vergisini Artıracak

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİSİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılacağını açıkladı. Bu yeni uygulamanın 4 Haziran itibariyle devreye gireceğini belirtti. Trump, çelik ve alüminyum sektörlerinde önemli bir geri dönüş yaşandığını vurguladı ve bu kararın sektördeki işçiler için “büyük ve harika bir haber” olacağını ifade etti.

ÖNCEKİ GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI

Daha önce, ABD Başkanı Trump, 10 Şubat’ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getiren başkanlık kararnamelerini imzalamıştı. Bu tarifeler, 12 Mart itibariyle yürürlüğe girmişti. Şimdi ise yeni bir artışla bu oran yüzde 50’ye yükseltiliyor.