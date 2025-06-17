Abd Başkanı Trump, Hamaney’i Tehdit Etti

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in nerede saklandığını bildiklerini duyurdu. Trump, “O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik” diyerek Hamaney’in öldürülmesi konusunda herhangi bir adım atmadıklarını belirtti. Bununla birlikte, sabırlarının taştığını ifade etti. Trump, “Hamaney’in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz” ifadesini kullandı.

İSRAİL’DEN UYARI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamaney’i uyardığını ve Irak’ın eski lideri Saddam Hüseyin’e atıfta bulundu. Katz, “İran’ın komşu ülkesinde (Irak) İsrail’e karşı aynı yolu seçen diktatörün (Saddam Hüseyin) kaderini hatırlaması iyi olur” şeklinde konuştu. Uluslararası basında çıkan haberlere göre İsrail’in Hamaney’e karşı suikast düzenlemeyi planladığı, fakat ABD Başkanı Donald Trump’ın buna engel olduğu iddia edildi.

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan ABC televizyonuna verdiği demeçte Hamaney’i hedef almanın çatışmaları sonlandıracağını savundu. Bunun yanı sıra, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesislere yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlendi. Bu saldırılar sonucunda, İran’da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplamda 224 sivil kaybın yaşandığı belirtilirken, İran ordusunun İsrail’e yönelik balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişi öldü ve 500’den fazla kişi yaralandı.