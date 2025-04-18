ABD Başkanı Trump, Hızlıca Anlaşma İstiyor

TRUMP DEDİ Kİ RUSYA-UKRAYNA ANLAŞMASI İÇİN ŞANS VAR

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmayı “hızlı bir şekilde halletmek” istediklerini ifade ederek, “Bu anlaşmayı yapmak için gerçekten iyi bir şansımız var.” dedi. Dr. Mehmet Öz’ün Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Direktörü olarak yemin ettiği törenin ardından gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı ve çeşitli konulara dair sorularını yanıtladı.

PUTİN VE ZELENSKIY’E SERT ELEŞTİRİLER

Trump, ateşkeste henüz anlaşmayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e sert sözlerle yüklendi. İki lidere yönelik ağır eleştirilerde bulunan Trump, “Eğer iki taraftan biri bir şekilde işleri çok zorlaştırırsa, onlara diyeceğiz ki; siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız ve biz de bu işten vazgeçiyoruz.” ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Rusya-Ukrayna anlaşmasının günler içinde tamamlanması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Trump, “Bunu hızlı bir şekilde halletmek istiyoruz, spesifik bir gün sayısı yok ama hızlıca bu savaşın bittiğini görmek istiyoruz.” diye konuştu.

BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN İHTİYAÇ DUYULUYOR

Trump, tarafların anlaşmayı yapmak için adım atması gerektiğini vurgulayarak, ABD’nin Moskova ile Kiev’den beklentilerinin neler olduğunu dile getirdi. İki taraftan da barış anlaşması için bir “istek” görmek gerektiğini belirten Trump, “Bu isteği gördüm.” dedi. Rusya-Ukrayna görüşmelerinin sonucuna dair sorulan bir soru üzerine ise, “Şu anda bunu söylemek istemem. Biz bu savaşın sona erdiğini görmek istiyoruz.” yanıtını verdi. “Rusya sizinle oynuyor mu?” sorusuna ise, “Kimse benimle oynamıyor.” şeklinde yanıt verdi.

İRAN NÜKLEER SİLAH KONUSUNDA UYARDI

Trump, İran ile doğrudan görüşmelerin durumuna dair bir soruya verdiği yanıtta ise, “Ben, İran’ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için buradayım.” dedi. İran’ın gelişmesini istediğini fakat nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini belirterek, “İran, nükleer silaha sahip olamaz; eğer nükleer silaha sahip olurlarsa, hepiniz çok mutsuz olacaksınız ve hayatınız büyük bir tehlike altında olacak.” dedi.

ÇİN İLE GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR

Ayrıca Trump, Çin ile gümrük tarifeleri konusundaki görüşmelerin “gerçekten çok iyi” şekilde sürdüğünü açıkladı. Oval Ofis’teki konuşması sırasında genç bir kadının baygınlık geçirip yere düşmesi üzerine basın mensuplarının salondan çıkarıldığı anlar da gündeme geldi.