ABD Başkanı Trump, Husilere Yönelik Saldırı Görüntülerini Paylaştı. “Gemilerimizi Bir Daha Batıramayacaklar” Dedi

TRUMP HUSİLERE YÖNELİK SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik gerçekleştirilen bir hava saldırısının görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Truth platformundan yaptığı paylaşımda, “Buradaki Husiler saldırı talimatları almak için toplanmıştı. Ancak, bu Husiler tarafından bir saldırı yapılamayacak. Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar” ifadelerini kullandı.

SALDIRIDA HEDEF ALINAN HUSİ GRUBU

Paylaşılan görüntülerde, kalabalık bir Husi grubunun ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından vurulduğu görülüyor. Saldırıda kaç kişinin öldüğüne dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

HUSİLERİN TEL AVİV’E DRON SALDIRISI İDDİASI

Husiler, daha önce yaptıkları bir açıklamada İsrail’in Tel Aviv kentindeki askeri bir hedefe dron saldırısı düzenlediklerini öne sürmüştü. İsrail Savunma Kuvvetleri ise saldırıya yönelik dronun Ölü Deniz üzerinde vurulduğunu duyurdu.

ABD’YE AİT DRONUN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Husiler, Yemen hava sahasında ABD’ye ait bir keşif dronunun düşürüldüğünü de iddia etti. Ancak bu iddia henüz ABD yetkilileri tarafından doğrulanmadı.