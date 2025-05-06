Haberler

ABD Başkanı Trump, Husileri bombalamayı durdurdu

ABD BAŞKANININ HUSİLER İLE İLGİLİ KARARI ŞOK YARATTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Yemen’deki Husilere yönelik saldırıları durdurma kararı, İsrailli yetkilileri “şoka uğrattı”. İsrail devlet televizyonu KAN’a yaptığı açıklamalarda, bu kararın Tel Aviv yönetiminde önemli bir endişe yarattığını belirtti. İsrailli yetkililer, Trump’ın bu kararı öncesinde İsrail’e herhangi bir bilgi vermediğini özellikle vurguladı.

İSRAİL’İN YEMEN’DEKİ HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusu, son iki gündür Yemen’de Hudeyde Limanı ve Sana Havalimanı başta olmak üzere birçok noktaya hava saldırıları düzenliyor. Tel Aviv yönetimi, bu operasyonların Yemen’deki Husilerin 4 Mayıs’ta Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzelerle hedef alması nedeniyle gerçekleştirildiğini ifade ediyor.

TRUMP HUSİLERİN TESLİM OLDUĞUNU AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmede, Husilerin artık savaşmak istemediklerini bildirdiklerini aktardı. Trump, “Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar.” şeklinde konuştu.

ABD’YE GÖRE HUSİLER SALDIRILARA DEVAM EDİYOR

Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini dile getirmişti. Ancak ABD’nin Yemen’e yönelik hava saldırıları yeniden başlasa da Husiler, İsrail’deki hedeflere ve Kızıldeniz’deki ABD hedeflerine yönelik askeri operasyonlarına devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İnter Barcelona Maçı 0-0 Devam Ediyor

Inter ve Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı sonucu ve canlı skor bilgileri sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maçta yaşanan gelişmeler merak ediliyor.
Haberler

Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Gözaltında

ABD'de Filistin yanlısı eylemleri nedeniyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün davasında İkinci Temyiz Dairesi henüz bir karar vermedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.