ABD Başkanı Trump, İran’a askeri saldırı düşündü

ABD’DE ASKERİ SALDIRI PLANI ONAYLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik mümkün bir askeri saldırı planını onayladı. Ancak, operasyonun başlatılması için henüz kesin bir talimat vermediği bildiriliyor. Çarşamba gecesi Beyaz Saray’daki Kriz Odası’nda üst düzey komutanlarıyla bir araya gelen Trump, İran’a yönelik olası bir saldırının detaylarını üzerinde durdu. Beyaz Saray yetkililerine göre, ABD, İran’ı önümüzdeki günlerde vurabilme ihtimaline karşı hazırlıklara başladı. Sunulan saldırı planları arasında birçok alternatif mevcut. Bunlardan biri, B-2 tipi hayalet bombardıman uçaklarıyla İran’ın yüksek koruma altındaki nükleer tesislerine 13.600 kilogramlık sığınak delici bombalar atılması.

İSRAİL’DEN HAFTALIK AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın Beerşeva’daki Soroka Hastanesi’ne yönelik füze saldırısı gerçekleştirmesinin ardından, “İran bu saldırının bedelini ağır ödeyecek” ifadelerini kullandı. Perşembe günü, hastane İran tarafından hedef alınan birçok yerden biri oldu. Trump’ın, danışmanlarına İran’a saldırı planına onay verdiği ancak uygulamaya geçilmesi için henüz nihai kararı vermediği dile getiriliyor. Wall Street Journal’a göre, Trump, İran’ın Fordow nükleer zenginleştirme tesisine yönelik saldırı planlarını detaylı bir şekilde inceledi. Ancak nihai bir karar vermeden önce, İran’ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini gözlemlemek istiyor.

PLANLARIN HAZIRLIGI VE GÖZLEMLER

Gazeteye göre, Trump, bu saldırı planının hazır olmasının İran’ı müzakere masasına oturmaya zorlayacağını düşünüyor. Trump yönetiminden bir yetkili, saldırı için çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini ve Trump’ın aynı zamanda İsrail’in askeri planlarını da dikkatle izlediğini aktardı. Trump, bu konuda daha önce, “Saldırabilirim de, saldırmayabilirim de” şeklinde ifadeler kullanmıştı.