Abd Başkanı Trump, İran’a Saldırı Planını Onayladı

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN İRAN’A ASKERİ SALDIRI PLANLARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik bir askeri saldırı planını onayladığı ancak operasyonun hayata geçirilmesi için kesin bir talimat vermediği belirtildi. Çarşamba gecesi Beyaz Saray’daki Kriz Odası’nda üst düzey askeri yetkilileriyle bir araya gelen Trump, İran’a karşı olası bir saldırının detaylarını tartıştı. Bloomberg’in haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri, ABD’nin İran’ı önümüzdeki günlerde hedef alabileceği ihtimaline karşı hazırlıklar yapmaya başladı.

SALDIRI PLANI DETAYLARI

Sunulan saldırı planları arasında çeşitli seçenekler bulunuyor. Bu planlardan biri, B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla İran’ın ağır koruma altında bulunan nükleer tesislerine 13.600 kilogramlık sığınak delici bombaların atılması. İlgili planın uygulanması için Trump’ın son kararı vermesi bekleniyor.

NETANYAHU’DAN İRAN’A UYARI

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın Beerşeva’daki Soroka Hastanesi’ne füze saldırısı düzenlemesinin ardından, “İran bu saldırının bedelini ağır ödeyecek” dedi. Söz konusu hastane, Perşembe günü İran tarafından hedef alınan birçok yerden biri oldu. Trump’ın danışmanlarına saldırı planını onayladığı ancak uygulamaya geçilmeden önce nihai kararı vermediği ifade ediliyor.

TRUMP’IN STRATEJİSİ

Wall Street Journal’a göre Trump, İran’ın Fordow nükleer zenginleştirme tesisine yönelik saldırı planlarını detaylı şekilde incelemekte. Ancak, nihai bir karar vermeden önce İran’ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek istediği belirtiliyor. Habere göre Trump, bu tür bir saldırı planının hazır olmasının İran’ı müzakerelere zorlayacağını düşünüyor. Trump yönetiminden bir yetkili, saldırı için birkaç farklı seçeneğin değerlendirildiğini ve Trump’ın ayrıca İsrail’in askeri stratejilerini de dikkatle izlediğini aktardı. Trump daha önce, “Saldırabilirim de, saldırmayabilirim de” şeklinde bir açıklama yapmıştı.