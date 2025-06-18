Haberler

ABD Başkanı Trump, İran’a saldırıları değerlendiriyor

ABD BAŞKANININ İRAN STRATEJİSİ

ABD basınında yayımlanan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırılarına katılımı değerlendirdiği belirtiliyor. Trump’ın, Ulusal Güvenlik Konseyi ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası, muhtemel bir saldırı dahil birçok seçeneği masaya yatırdığı ifade ediliyor.

OLASI SİLAHLI MÜDAHALELER

Haberlerde, ABD’nin İsrail’in İran’a yönelik düzenleyeceği saldırılara dair bir dizi alternatif incelemekte olduğu vurgulanıyor. Trump’ın bu konudaki kararlılığı, ilerleyen günlerde gündeme gelebilecek önemli gelişmelere zemin hazırlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde jandarma, sentetik uyuşturucu madde üretimi yapan 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirildi.
Haberler

Semih Çetin, Patlamada Hayatını Kaybetti

Çanakkale Kumkale'de bir patlama sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Semih Çetin, hastanede yaşamını kaybetti. Olay, Sağlık-1 Botu'nda gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.