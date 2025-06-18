ABD Başkanı Trump, İran’a saldırıları değerlendiriyor

ABD BAŞKANININ İRAN STRATEJİSİ

ABD basınında yayımlanan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırılarına katılımı değerlendirdiği belirtiliyor. Trump’ın, Ulusal Güvenlik Konseyi ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası, muhtemel bir saldırı dahil birçok seçeneği masaya yatırdığı ifade ediliyor.

OLASI SİLAHLI MÜDAHALELER

Haberlerde, ABD’nin İsrail’in İran’a yönelik düzenleyeceği saldırılara dair bir dizi alternatif incelemekte olduğu vurgulanıyor. Trump’ın bu konudaki kararlılığı, ilerleyen günlerde gündeme gelebilecek önemli gelişmelere zemin hazırlıyor.