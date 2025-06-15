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Abd Başkanı Trump, İran’ı Uyardı

ABD BAŞKANI TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında ABD’nin herhangi bir rolü olmadığını vurguladı. Trump, “ABD’nin, İran’a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yok” ifadelerini kullandı.

İRAN’A YAPILAN UYARI

Ayrıca, Trump İran’a yönelik bir uyarıda bulundu. İran’ın ABD’ye saldırması durumunda ‘eşi benzeri görülmemiş düzeyde karşılık verecekleri’ konusunda kesin bir mesaj iletti. Barışçıl çözüm olasılığına da değinen Trump, “İran ile İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz” dedi.

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