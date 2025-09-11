ABD Başkanı Trump, Kirk’e Madalya Verecek

TRUMP DÜZENLENEN TÖRENDE HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül 2001’de gerçekleşen saldırıların 24’üncü yıldönümünde Pentagon’da düzenlenen bir törende hayatını kaybedenleri andı. Trump, törende yaptığı konuşmada, 11 Eylül saldırılarında 2 bin 977 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, “O günden bu yana geçen çeyrek asırda aileler, boş kalan odaların ve gerçekleşmeyen hayallerin yükünü taşıyor. Biz ise tek bir ulus olarak, 11 Eylül’ü asla unutmayacağımıza dair sözümüzü yineliyoruz.” dedi. ABD’nin asla pes etmeyeceğini vurgulayan Trump, “ABD’ye saldırırsanız sizi avlayacağız. Nerede olursanız olun sizi bulacağız ve ABD kazanacak.” şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı’nın adının tekrar “Savaş Bakanlığı” olarak değiştiğini hatırlatırken, “Birinci Dünya Savaşı’nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı’nı kazandık. ABD her zaman kazanacak.” ifadelerini kullandı.

CHARLIE KIRK’E MADALYA VERİLECEK

Trump, Utah Valley Üniversitesi’nde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden sağcı aktivist Charlie Kirk’u da anarak, “Charlie Kirk’ün iğrenç suikastı karşısında ABD’lilerin hissettiği derin kederi paylaşıyorum.” açıklamasını yaptı. Kirk’ün milyonlarca kişiye ilham kaynağı olduğunu dile getiren Trump, Kirk’e ölümünden sonra Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini duyurdu. “Törenin tarihi duyurulacak ve çok kalabalık olacak.” diyerek, bu anma etkinliğinin önemine değindi.

11 EYLÜL SALDIRILARININ DETAYLARI

11 Eylül 2001’de kaçırılan 4 yolcu uçağından ikisi New York’un sembol yapılarından İkiz Kuleler olan Dünya Ticaret Merkezi’ne çarparken, bir diğer uçak ise Pentagon binasına yönelmişti. Kaçırılan son uçak ise hedefe ulaşamadan Pensilvanya’da düşürülmüştü. 11 Eylül saldırıları sonucunda uçakları kaçıran 19 terörist dışında 2 bin 977 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırılardan sorumlu tutulan terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin ise 10 yıl sonra, 2011’de Pakistan’da ABD ordusu tarafından öldürülmüştü.