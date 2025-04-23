ABD Başkanı Trump Körfez’e gidiyor

KÜRESEL TİCARET POLİTİKALARI

ABD, Çin ve Avrupa’ya yönelik uyguladığı yüksek vergili ve baskıcı ticaret politikalarıyla küresel dengeleri sarsma çabalarına devam ederken, aynı zamanda ticari görüşmelere odaklanıyor. Başkan Donald Trump, yeni gümrük vergisi tarifeleriyle ABD’nin daha zengin olacağını vurgulamaktan kaçınmıyor ve bu doğrultuda çalışmalara başladı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE YAPILACAK ZİYARET

Beyaz Saray’dan yapılan son açıklamada, Başkan Trump’ın Körfez ülkelerine yapacağı ziyaretin tarihleri duyuruldu. Trump, 13-16 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek.

Beyaz Saray, Çin ile yürütülen ticaret ilişkileri hakkında da bilgi verdi. Yüksek vergi tarifeleriyle dikkat çeken iki ülke arasındaki ilişkilere değinilen açıklamada, “Çin ile potansiyel ticaret anlaşması konusunda çok iyi gidiyoruz” ifadeleri kullanıldı. Ticaret ekibinin bu hafta 34 ülkeyle görüşmeler gerçekleştireceği ve 18 önerinin kağıt üzerinde hazırlandığı bilgisi verildi.