ABD Başkanı Trump Körfez’e gidiyor

ABD’NİN TİCARET POLİTİKALARI

ABD, hem Çin hem de Avrupa’ya karşı üst düzey vergili ve baskıcı ticaret politikaları uygulamaya devam ederken, ticari müzakerelere de önem veriyor. Başkan Donald Trump, yeni gümrük vergisi tarifeleri ile ABD’nin daha zengin olacağını vurgulamakta. Beyaz Saray’dan gelen son bilgilere göre, Trump’ın Körfez ülkelerine yapacağı ziyaretle ilgili detaylar paylaşıldı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE ZİYARET

Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek. Ayrıca Beyaz Saray’dan yapılan açıklama, Çin ile ilişkiler ve yüksek vergi tarifeleri üzerine dikkat çekmekte. Çin ile potansiyel bir ticaret anlaşması hakkında, “Çin ile ticaret anlaşması konusunda çok iyi gidiyoruz” ifadesi kullanıldı. Ticaret ekibi, bu hafta 34 ülke ile görüşmeler yapmayı planlıyor ve 18 öneri kağıt üzerinde hazır bulunuyor.