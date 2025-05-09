ABD Başkanı Trump, Netanyahu’ya öfkeli

İSRAİL-BİLDİRİMİ

İsrail medyası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Başbakan Binyamin Netanyahu’ya karşı “hayal kırıklığına uğradığını” ve “sabrının tükendiğini” aktarıyor. İran ile nükleer müzakerelerin başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın görevden alınması ve Yemen’deki Husilerle ateşkese varılması durumları, “Trump ile Netanyahu arasındaki sorunun işareti” olarak değerlendiriliyor.

TRUMP’IN TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Trump’ın, Netanyahu’nun tutumundan ötürü öfkeli olduğu belirtildi. İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, ABD Başkanı Trump’ın manipüle edildiğine dair kuşkular nedeniyle Netanyahu’yla olan temasını kesme kararı aldığını aktardı. Cozin, X hesabında, “ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile ilişkisini koparma kararı aldı” ifadesini kullandı.

BİLGİSİZLİK İDDİALARI

Cozin’in paylaşımına göre bir İsrailli yetkili, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in Cumhuriyetçi senatörlere Trump’ın ne yapması gerektiği hakkında “küstahça” söylediği sözlerin etkisiz olduğunu iletti. Yetkili, çevresindeki kişilerin Trump’a “Netanyahu kendisini manipüle ediyor” dediğini aktardı. Trump’ın, “enayi” olarak gösterilmekten nefret ettiğini söyleyen yetkili, “O da Netanyahu ile teması kesmeye karar verdi” dedi.

İLİŞKİLERİN KÖTÜ GİDİŞİ

Cozin, ABD’nin İsrail ile kötüleşen ilişkisinin nedenini, Tel Aviv yönetiminin İran ve Husiler hakkında somut bir plan sunamamasına bağladı. Ayrıca, Netanyahu hükümetinin Gazze konusunda da net bir öneri sunamadığını ifade etti. Israel Hayom gazetesi yazarı Ariel Kahane, Trump’ın Netanyahu’ya karşı hayal kırıklığı yaşadığını ve Orta Doğu’da onsuz ilerleme kararı aldığını belirtti.

ÖNEMLİ KARARLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILMAKTA

Kahane, Trump’ın Netanyahu’dan dolayı İran’a saldırı konusunda görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz’ı zorlama girişimine öfkelendiğini ve sabrının bittiğini kaydetti. Trump, Netanyahu’nun tutumundan ötürü Orta Doğu’daki adımlarını artık kendisi atacağını vurguladı ve özellikle Suudi Arabistan ile önemli kararlar üzerinde çalıştığını dile getirdi.

HUSİLERLE ANLAŞMANIN SONUÇLARI

Walla haber sitesinde Barak Ravid, Husilerle varılan ateşkesin, Trump ile Netanyahu arasında büyük bir güven ve koordinasyon sorununu ortaya koyduğunu aktardı. Ravid, “İsrail, ABD ile İran arasında yeni bir nükleer anlaşma müzakerelerini etkileme konusunda oldukça sınırlı bir kabiliyete sahip” dedi. Bu kapsamda, Netanyahu’nun ABD ile ilişkileri yönetmekle görevlendirdiği Stratejik İşler Bakanı Dermer’in başarısız olduğu belirtiliyor.

ABD’NİN TUTUMU ÜZERİNE YORUMLAR

Ravid, Husilerle ateşkesin İsrail’i dışarıda bıraktığını ve ABD’nin Husilerin İsrail’e yönelik saldırılarına karşı sessiz kalmasının sorun oluşturduğunu açıkladı. Buna ek olarak, “Trump’ın Netanyahu’yu umursamadığı ve onun görüşlerini dikkate almadığı artık çok açık” ifadesini kullandı. Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Husiler arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

ŞOK ETKİSİ YARATAN AÇIKLAMALAR

Trump, “Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız” diyerek olumlu bir durumu işaret etti. İsrail devlet televizyonu KAN’a bilgi veren yetkililer, Trump’ın açıklamasının Tel Aviv yönetiminde “şok etkisi” yarattığını iletti. Netanyahu ise, ABD’nin Husilerle ateşkes yapmasına rağmen Yemen’i hedef almaya devam edeceklerini söyledi.