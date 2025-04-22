ABD Başkanı Trump, Papa’nın cenazesine gidecek

ABD BAŞKANI TRUMP, PAPA FRANCİSCUS’UN CENAZE TÖRENİNE GİDECEK

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta başlayan ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştirerek, Papa Franciscus’un cenaze törenine katılmak üzere Roma’ya gidecek. Trump, Truth Social’daki hesabında yaptığı açıklamada, bu önemli etkinliğe katılacağını duyurdu.

AÇIKLAMASI SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALAR YARATTI

Trump, “Melania ile ben, Papa Franciscus’un Roma’daki cenaze törenine katılacağız. Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” sözleriyle katılımını ifade etti. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları ve Demokrat hesaplar, Trump’ın “sabırsızlıkla bekliyoruz” demesinin cenaze töreni için uygun bir ifade olmadığını belirten eleştirilerde bulundu.

PAPA FRANCİSCUS’UN HAYATINI KAYBETMESİ

Vatikan, Papa’nın 88 yaşında yaşamını yitirdiğini ve ölüm saati olarak yerel saatle 07.35 (TSİ 08.35) olduğunu açıkladı.