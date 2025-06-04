Abd Başkanı Trump, Putin ile görüştü

TRUMP VE PUTIN ARASINDA UZUN GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Putin’in “Ukrayna’nın Rus uçaklarına yönelik saldırısına cevap vermek zorunda kalacağını açıkça söylediğini” ifade etti. Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Putin ile 1 saat 15 dakika süren “çok iyi” bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Ukrayna Saldırıları Üzerine DEĞERLENDİRMELER

Trump, “Ukrayna’nın, Rusya’nın limanda demirlemiş uçaklarına düzenlediği saldırı ve her iki tarafın gerçekleştirdiği diğer saldırıları konuştuk. Devlet Başkanı Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermek zorunda kalacağını açıkça belirtti.” şeklinde ifade etti. Trump, Putin ile yaptığı görüşmeyi “iyi bir görüşme” olarak tanımlasa da, bu görüşmenin “hemen barışa yol açacak bir görüşme olmadığını” da vurguladı.

İRAN NÜKLEER MESELESİ ÜZERİNDE DURULDU

Trump, görüşme sırasında Putin ile İran meselesini de ele aldıklarını aktararak, “İran’ın nükleer silahlarla ilgili kararını vermek için zamanının azaldığını ve bu kararın bir an önce verilmesi gerektiğini” dile getirdi. Trump, “Devlet Başkanı Putin’e, İran’ın nükleer silahlara sahip olamayacağını söyledim. Bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum.” yorumunu yaptı.

PUTIN’İN NÜKLEER GÖRÜŞMELERE KATILMA İHTİMALİ

Trump, ayrıca Putin’in İran ile yapılacak nükleer görüşmelere katılabileceğini ve bu sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olabileceğini aktardığını belirtti. Trump, İran’ın bu konuda kararını yavaşlattığını ve “çok kısa bir süre içinde kesin bir cevap almamız gerektiğini” vurguladı.