ABD Başkanı Trump, Putin ile görüştü

KONUŞMA DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefonda görüşmeyi duyurdu. Trump, bu iletişimin ardından, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında ileride yeri belirlenecek bir yüz yüze görüşme düzenleme hazırlıklarının başladığını ifade etti.

HABERİN KAYNAĞI

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing’den bu gelişmeleri aktarıyor. Trump’s açıklamaları, uluslararası diplomasi ve bölgesel güvenlik konularında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu görüşmenin sonuçları, dünya genelindeki izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.