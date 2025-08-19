Haberler

ABD Başkanı Trump, Putin ile görüştü

KONUŞMA DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefonda görüşmeyi duyurdu. Trump, bu iletişimin ardından, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında ileride yeri belirlenecek bir yüz yüze görüşme düzenleme hazırlıklarının başladığını ifade etti.

HABERİN KAYNAĞI

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing’den bu gelişmeleri aktarıyor. Trump’s açıklamaları, uluslararası diplomasi ve bölgesel güvenlik konularında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu görüşmenin sonuçları, dünya genelindeki izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

İskenderun’da İnşaatta Düşme Olayı Yaşandı

İskenderun'da inşaat halindeki bir binanın boşluğuna düşen 66 yaşındaki Mehmet Ali U. ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.
Kaza, Otoyol’da Meydana Geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili bariyerlere çarptı. İtfaiye, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

