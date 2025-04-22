Abd Başkanı Trump, Roma’ya Gidecek

TRUMP ROMA’YA GİDECEK

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta başlayan ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı seyahati kapsamında Papa Franciscus’un cenaze törenine katılmak üzere Roma’ya gidiyor. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Melania ile ben, Papa Franciscus’un Roma’daki cenaze törenine katılacağız. Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” şeklindeki ifadeleri ile katılımını duyurdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER VAR

Diğer yandan sosyal medya kullanıcıları ve bazı Demokrat hesaplar, Trump’ın “sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadesinin bir cenaze törenine uygun olmadığı yönünde eleştirilerini ortaya koydu. Ayrıca Vatikan, Papa’nın 88 yaşında hayatını kaybettiğini ve bunun yerel saatle 07.35’te (TSİ 08.35) gerçekleştiğini duyurdu.