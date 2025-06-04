Abd Başkanı Trump, Rusya’nın İran’la Görüşeceğini Duyurdu

ABD BAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın İran ile gerçekleştirilecek nükleer müzakerelere katılacağını duyurdu. Bu gelişme, uluslararası ilişkiler açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor. Başkan Trump, farklı ülkelerin bu süreçteki katkılarının önemli olduğunu ifade etti.

İRAN İLE NÜKLEER GÖRÜŞMELERDE YENİ DÖNEM

Bu müzakerelere Rusya’nın katılması, görüşmelerin yapısını değiştirebilir ve olası sonuçları etkileyebilir. Trump, nükleer programla ilgili diyalogların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı ve bu tür iş birliğinin bölgesel güvenliği artıracağını belirtti.