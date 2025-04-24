ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Anlaşması Üzerine

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış anlaşmasına yaklaşma konusunda olumlu düşüncelerini paylaştı. Trump, “Rusya’nın anlaşmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Bence Rusya ile bir anlaşmaya ulaştık, şimdi Zelenskiy ile anlaşmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

SAVAŞ GÖRÜŞMELERİ VE ZELENSKIY’IN DURUMU

Trump, Oval Ofis’te gerçekleşen bir imza töreninde Rusya-Ukrayna Savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerin aktif halde bulunduğunu belirten Trump, hem Rusya hem de Ukrayna’yla anlaşma sağlayacaklarına inandığını açıkladı. Bir soruya yanıt verirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kısa bir süre içerisinde görüşebileceğini ifade etti.

KRİM POLİTİKASI VE ZELENSKIY’IN AÇIKLAMALARI

Rusya’nın Kırım’ı ilhakı konusundaki tutumunu değerlendiren Trump, “Eğer ikisi de mutluysa, ikisi de bir anlaşma imzalamışsa gerisi umurumda değil. Biri favorim değil.” yorumunu yaptı. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin “Ukrayna, Kırım’ın işgalini yasal olarak tanımayacaktır” yönündeki sözlerinin müzakereler açısından “son derece zararlı” olduğunu savundu.

OLUMLU SEYİRDEKİ GÖRÜŞMELER

Önceki gün yaptığı bir açıklamada, Rusya-Ukrayna sürecinin olumlu bir yönde ilerlediğini belirten Trump, “Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.” dedi. Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un da geçtiğimiz hafta Moskova’da Putin ile görüştüğü ve görüşmelerin olumlu gittiği bilgisini paylaştığı ifade edildi. Witkoff’un bu hafta tekrar Moskova’ya gideceği belirtiliyor.