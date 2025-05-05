Abd Başkanı Trump: “Rusya-Ukrayna Savaşını Sona Erdirelim”

ABD BAŞKANINDAN ERDOĞAN’A VURGU

ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar hakkında önem taşıyan bir açıklamada bulundu. Trump, bu “saçma savaşın sona erdirilmesi” için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak çalışma yapmayı “sabırsızlıkla beklediğini” ifade etti.

SAVUNMA VE DİPLOMASİ ALERTİ

Başkan Trump, bu açıklamasıyla, uluslararası meselelerde iş birliğinin ne denli kritik bir konu olduğuna dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürdürülmesi planlanan ortak girişimler, bu savaşın çözümü için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.