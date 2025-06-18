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ABD Başkanı Trump, Saldırıları Değerlendiriyor

TRUMP’IN İSRAİL İLE ORTAK SALDIRI DEĞERLENDİRMESİ

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik düzenleyeceği saldırılara katılmayı düşünüyor. Bu durum, ABD’nin İsrail’in İran’a yönelik askeri harekâtına dair katılım seçeneklerini de gündeme getiriyor.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISI SONRASI SEÇENEKLERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Haberlerde belirtilene göre, Trump, Ulusal Güvenlik Konseyi ile gerçekleştirdiği toplantı sonrasında muhtemel bir saldırı da dahil olmak üzere çeşitli alternatifleri değerlendiriyor. Bu durum, bölgedeki tansiyonun artabileceği anlamına geliyor.

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