ABD Başkanı Trump, Savaş Görüşmesine Katılabilir

TRUMP’IN TÜRKİYE ZİYARETİ VE BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK İSTANBUL GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılmaları halinde kendisinin de oraya şahsen gidebileceğini belirtti. Trump, “Aslında oraya uçmayı düşünüyorum. Eğer bir şeylerin olabileceğini düşünürsem, böyle bir ihtimal var” dedi.

NÜKLEER SAVAŞIN ÖNLENMESİ VE TİCARET ANLAŞMALARI

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında, ABD’deki ilaç fiyatlarını düşürmeye yönelik bir devrim niteliğindeki başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump, Hindistan ve Pakistan arasında sağlanan ateşkese dair açıklamalarında, ABD’nin uluslararası ticaretteki imkanlarını kullanarak bir nükleer savaşı önlemeyi başardıklarını ifade etti. “Cumartesi günü yönetimim Hindistan ve Pakistan arasında tam ve derhal yürürlüğe giren bir ateşkes anlaşmasının tesis edilmesine yardımcı oldu. Bence bu kalıcı bir ateşkes olacak. Nükleer silahlarla dolu iki ülke arasında tehlikeli bir çatışmayı sona erdirdik,” dedi.

ÇİN İLE YENİ ANLAŞMALAR VE İLACIN FİYATLARININ DÜŞMESİ

Trump, ABD ile Çin arasında karşılıklı olarak uygulanan tarifelerin büyük bir kısmının 90 gün süreyle askıya alınması konusunda anlaştıklarını açıkladı. “Dün, Çin ile tam manasıyla bir ‘yeniden başlama’ gerçekleştirdik. Çalışmalarımız sürekleniyor ve ama şu anda geçici bir adım atıyoruz,” şeklinde konuştu. Ayrıca, “ABD, artık yabancı ülkelerin sağlık sistemlerini sübvanse etmeyecek. Çünkü şimdiye kadar olan oydu,” diyerek ilaç fiyatları üzerinde büyük değişikliklerle ilgili müjdeyi verdi.

EUROPA BİRLİĞİ’NE ELEŞTİRİLER VE CEZALAR

Trump, Avrupa Birliği’ni ABD’ye karşı acımasız davranmakla suçlayarak, Apple, Google ve Meta gibi şirketlere ceza kesildiğini belirtti. “Bana şirketlerden gelen hikayeler var. Nasıl baskı yaptıkları inanılmaz. Açıkça söylüyorum, artık buna izin vermeyeceğiz,” dedi.

İRAN İLE NÜKLEER MÜZAKERELER VE ERDOĞAN’LA İŞBİRLİĞİ

İran ile yürütülen nükleer müzakereler hakkında da Trump, “İran konusunda çok iyi gelişmeler yaşandığını düşünüyorum. Onlarla görüşme halindeyiz ve şu anda oldukça akıllıca davranıyorlar” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki toplantı için iyi bir ev sahibi olacağını vurgulayarak, Suriye konusunda birlikte çalıştıklarını aktardı.

UKRAYNA İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ VE İLAÇ FİYATLARINDAKİ DÜZENLEMELER

Ukrayna’daki savaşın durdurulması gerektiğini belirten Trump, “Bu durum hiçbir şekilde mantıklı değil. Kan banyosunu sona erdirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz,” dedi. Dr. Mehmet Öz ise, Trump’a ilaç fiyatlarını düşürme adımından dolayı teşekkür etti ve bu sektöre karşı duracak cesaretinden dolayı övgülerde bulundu.