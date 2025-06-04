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Abd Başkanı Trump, Şi’nin Sert Olduğunu Açıkladı

TRUMP’IN Şİ CİNPİNG AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya aracılığıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump, “Çin Devlet Başkanı Şi’yi severim, hep sevmişimdir ve her zaman seveceğim. Ancak kendisi çok sert ve anlaşma yapması son derece zor biri” şeklindeki ifadeleriyle dikkat çekti.

ANLAŞMA ZORLUKLARI

Trump, Şi Cinping’in sert tutumunun anlaşmalar konusunda zorluklar yaşatabileceğini vurguladı. Bu durum, ABD ve Çin arasında süregelen ticaret müzakerelerinin geleceği açısından önemli bir meseleyi ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

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