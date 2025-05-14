Abd Başkanı Trump, Suriye’yle Görüştü

BULUŞMA VE TARİHİ ANLAM

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin geçiş yönetimi Devlet Başkanı Ahmed Şara ile Suudi Arabistan’da bir toplantı yaptı. Bu görüşmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çevrimiçi katılımı olduğu bildiriliyor. Donald Trump, 25 yıl sonra bir Suriye lideriyle görüşen ilk ABD başkanı olma özelliğini taşıyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın Şara’ya “İsrail ile İbrahim Anlaşmaları’nı imzalama çağrısı” yaptığı belirtildi.

DİPLOMATİK AÇILIMLAR VE YAPTIRIMLAR

Trump’ın ilk döneminde başlattığı diplomatik atılım, bölgedeki ülkelerin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeyi hedefliyordu. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan ve Fas, bu anlaşmayı imzalayan ülkeler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması konusunun “tarihi önem” taşıdığını dile getirdi ve “Bu kararın yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.

KÖRFEZ TURU VE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI

Trump, Körfez turu dahilinde Suudi Arabistan’da bulunuyor. Görüşmeden bir gün önce, Suriye’ye uygulanan tüm yaptırımları kaldıracağını açıkladı. Trump, 13 Mayıs’taki mesajında “Şimdi onların ışıldama zamanı. Hepsini kaldırıyoruz. İyi şanslar Suriye, bize çok özel bir şey göster” ifadelerini kullandı. Bill Clinton, 2000 yılında Cenevre’de Suriye’nin eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın babası Hafız Esad ile görüşmüştü ve bu tarihten sonra hiçbir ABD başkanı bir Suriye lideriyle temas kurmamıştı.