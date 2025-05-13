ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan’a Gitti

ABD BAŞKANI TRUMP SUUDİ ARABİSTAN’DA

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’a varış yaptı. Bu ziyaret, Trump’ın ilk resmi devlet ziyareti olma özelliği taşıyor.

GÖRÜŞMELER VE YATIRIM FORUMU

Trump’ın Suudi Arabistan’daki temaslarında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’na katılması planlanıyor. Bu buluşmalar, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.