ABD Başkanı Trump, Suudi Yatırımı Bekliyor

GÖRÜŞME VE YATIRIM VAADİ

ABD Başkanı Donald Trump, Riyad’daki Al Yamamah Sarayı’nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Trump, esprili bir dille Suudi Arabistan’ın 600 milyar dolarlık yatırım konusunda yaptığı vaadin 1 trilyon dolara çıkabileceğini ifade etti. Riyad’da gerçekleşen karşılama töreninin ardından Trump, Al Yamamah Sarayı’na geçti ve burada resmi bir tören ile karşılandı.

DOSTLUK VE YATIRIM FIRSATLARI

Görüşme sırasında, Trump Veliaht Prensi “dost” olarak nitelendirerek, “Birbirimizi gerçekten çok sevdiğimizi düşünüyorum” sözlerini kullandı. Suudi Arabistan’ın ABD’ye yönelik bu yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, bunun “muazzam sayıda iş imkanı” yaratacağını belirtti. Ayrıca daha önce açıklanan 600 milyar dolarlık yatırım teklifini hatırlatarak, bu rakamın “1 trilyon dolara çıkarılabileceğini” vurguladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki lider, üst düzey yetkililer ve dünya çapında tanınmış iş insanlarıyla tokalaştı.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ

Dikkati çeken isimler arasında OpenAI, Amazon, NVIDIA, Palantir, Uber, Coca-Cola, Google ve Boeing yöneticileri ile Elon Musk yer aldı. Trump ve iş dünyası liderlerinin aynı gün içerisinde ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu’na katılması bekleniyor.