ABD Başkanı Trump’Tan Çin’e Mesaj Var

TRUMP’TAN ÇİN İLE TİCARET SAVAŞLARI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifeleri konusunda Çin’e karşı sert bir yaklaşım sergilemeyeceği mesajını verdi. Trump, “Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar.” dedi. Oval Ofis’te gerçekleşen bir yemin töreninde, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına dair sorulara yanıt veren Trump, gümrük anlaşmasının beklenen bir sonuç olduğunu belirtti.

ÇİN İLE İLİŞKİLERİNİ VURGULADI

Başkan Trump, “Çin ile aramız iyi. Bence neredeyse her ülkeyle iyiyiz, herkes Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurmak ve iş yapmak istiyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Çin ile olan temasların sürdüğünü ifade etti. Çin’e karşı tarifeler konusunda alacağı yol ile ilgili soruya karşılık veren Trump, “Çin’e karşı sert oynayacağım demeyeceğim. Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar.” dedi. Trump, “Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar.” değerlendirmesinde bulundu.

GÜMRÜK TARİFE ORANINA DİKKAT ÇEKTİ

Trump, Çin’e uygulanacak gümrük tarife oranının yüzde 145’te kalmayacağını fakat sıfır da olmayacağını belirtti. Bunun yanı sıra, “Çin’e karşı çok iyi olacağız. Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile harika bir ilişkimiz var. Ancak yılda milyarlarca dolar kazanıp ordularını da ABD’den ve onların yaptıklarından inşa edecekler. Yani bu olmayacak.” ifadeleriyle durumu netleştirdi.