ABD Başkanı Trump’tan Ramazan Mesajı

RAMAZAN AYI MESAJI

Müslüman toplumlar için son derece manevi bir öneme sahip Ramazan ayı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kutlandı. Trump, Ramazan’a ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Müslümanların bu özel dönemini tebrik ediyor.

İÇTEN DİLEKLER İLE TEBRİK

Açıklamasında, “Oruç, dua ve bir araya gelişin kutsal zamanı olan mübarek ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik ediyorum” ifadesine yer veren Trump, bu dönemin önemine vurgu yapıyor.

DİNİ ÖZGÜRLÜKLERE VURGU

Dini özgürlüklerin ABD yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Trump, “Barış dolu bir gelecek inşa etme ve her insanın ruhuna işlenmiş olan onuru koruma konusundaki kararlılığımızı vurguluyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor. Mesajını, “Tanrı, bu harika günlerde sizi ve ailelerinizi korusun” sözleriyle tamamlıyor.