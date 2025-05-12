Abd Başkanı Trump: “Türkiye Toplantısını Hafife Almayın.”

TOPLANTININ ÖNEMİ

ABD Başkanı Trump, Türkiye’de Perşembe günü düzenlenecek toplantıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, “Türkiye’de Perşembe günü yapılacak toplantıyı hafife almayın” diyerek, bu toplantının kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

ERDOĞAN’IN ROLÜ

Toplantının ev sahipliğini yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da övgü dolu sözler sarf etti. Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak” ifadesini kullanarak, Erdoğan’ın bu organizasyondaki rolünün önemli olduğunu belirtti.