ABD Başkanı Trump, Ukrayna Lideri Zelenskiy ile görüştü

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupa’nın diğer önde gelen liderleriyle Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir ateşkes üzerine, “Bir veya iki hafta içinde anlaşmaya varabiliriz” dedi. Trump, Ukrayna Başkanı Zelenskiy, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in katıldığı görüşmeler sonrasında, “Burası özel bir yer. Bugün gerçekleşen tüm harika şeyler için teşekkür ederim. Hepimiz aynı amaç için çalışıyoruz: öldürmeyi durdurmak, bu sorunu çözmek istiyoruz. Ben bu katliama son vermek istiyorum. Kurtarmalıyız” ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY’İN GÜVENLİK TALEPLERİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de güvenlik taleplerini ön planda tutan bir açıklama yaptı. “Ukrayna’nın yanında birçok ülke, halkımız ve hepimiz bu savaşın bitmesini istiyoruz. Güvenlik garantileri çok önemli” diyen Zelenskiy, Trump’a esirlerin değiş tokuşu ve kaçırılan çocukların ailelerine dönmesi konusundaki hassasiyetini aktardı. “Güvenlik garantileri, çocukların geri getirilmesi” ile ilgili taahhütler istiyoruz” şeklinde konuştu.

AVRUPA LİDERLERİNDEN ATEŞKES VURGUSU

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savaşın durumu hakkında, “Şu anda bir çıkmazdayız Başkan Putin ile birlikte. Bu savaşı bir an evvel bitirmek için çalışmalıyız” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, “Güvenilir bir Ukrayna ordusu şart. NATO’nun da burada destek vermesi gerek” ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’nın güvenliği konusunu vurgulayarak, “Bu Beyaz Saray için bir ilk. Bunu doğru şekilde ilerletebiliriz” dedi.

VOLDER LEYEN’İN ÇOCUK HASSASİYETİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Kaçırılan binlerce Ukrayna çocuğunun ailelerine geri dönmesi gerektiğini” dile getirerek, “Katliamın durdurulması ortak çıkarımızdır” açıklamasında bulundu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, liderlerin daha fazla görüşme yapılmadan önce ateşkes görmek istediğini belirtti.

BİRLEŞİK BİR KARAR GEREKİR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dünyada barış ve adaletin sağlanması için birleşik bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise, “Son iki hafta içinde bu savaşı sona erdirmek için son 3 buçuk yılda elde ettiğimizden daha fazla ilerleme kaydettik. Kalıcı ve adil bir barış için çözüm bulabileceğimize inanıyorum” dedi.