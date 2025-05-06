ABD Başkanı Trump Ve Kanada Başbakanı Carney Bir Araya Geldi

BİR ARAYA GELEN LİDERLERDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Mark Carney, Beyaz Saray’da buluştu. Toplantıda iki lider de çeşitli konularda önemli ifadelerde bulundu. Carney, Trump’ın Kanada’nın ABD’nin 51’inci eyaleti olması gerektiği yönündeki görüşlerine yanıt vererek, “Satılık değil, asla da olmayacak” dedi.

KANADA’NIN AVANTAJLARI ÜZERİNE YORUMLAR

Trump, Kanada’nın ABD’nin 51’inci eyaleti olması gerektiğini savunan açıklamasını yineleyerek, “Kanada vatandaşları için büyük bir vergi indirimi olacağına inanıyorum. Ücretsiz askerlik, muazzam tıbbi bakımlar ve diğer şeyler elde edersiniz. Birçok avantaj olurdu. İki ülkeyi bir arada ele aldığımda, bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu konunun sadece isteğe bağlı olarak tartışılabileceğini de belirterek, “Birisi bunu tartışmak istemediği sürece bunu tartışmayacağız” dedi.

USMCA ANLAŞMASINDA YENİ MÜZAKERELER

ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) hakkında da konuşan Trump, önceki başkanlık döneminde imzalanan bu anlaşmanın gelecek yıl sona ereceğini hatırlatarak, yeniden müzakere edilmesine gerek görmediğini söyledi. “Her ne olursa olsun, Kanada ile dost olacağız” diyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

ÇİN İLE TİCARET İLİŞKİLERİ

Trump, Çin ile ticaret ilişkilerini de gündeme getirerek, “Çin’in yeni gümrük vergileri sonrası görüşmek istediğini” belirtti. Hazine Bakanı Scott Bessent’in Çin’in henüz müzakerelere başlamadığına dair açıklamasının ardından Trump, Pekin yönetiminin ticaret yapmamasının Çin ekonomisine büyük zarar verdiğini öne sürdü.

YEMEN’DEKİ HUSİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları durduracaklarını belirten Trump, “Onların sözüne güveneceğiz. Artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar ve bizim yaptığımızın amacı da buydu” dedi. ABD’nin Yemen’e yönelik bombardımanları durdurmaya niyetli olduğunu açıkladı.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YOLDA

Trump, Orta Doğu turu öncesi “çok olumlu” bir açıklama yapmayı planladığını ifade ederek, bu açıklamanın perşembe, cuma ya da pazartesi günü yapılabileceğini bildirdi. Ancak açıklamanın içeriği hakkında detay vermedi.

CARNEY’E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Trump, Kanada Başbakanı Carney lehine övgüde bulunarak, “Siyaset tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birini gerçekleştirdiği için onu gerçekten tebrik etmek istiyorum, belki de benimkinden bile daha büyük” şeklinde konuştu. Kanada halkının “çok yetenekli, çok iyi bir insan” seçtiğini belirtti ve Carney’nin Liberal Parti liderliğini “en büyük şey” olarak nitelendirdi.

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Carney, Trump’ın ekonomi, göç, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve dış politikadaki kararlılığına dikkat çekerek, “Kanada ve ABD’nin tarihi, birlikte çalıştığımızda daha güçlü olduğumuzu gösteriyor” dedi. İki ülke arasında iş birliğini artırma çağrısı yaptı.