Haberler

ABD Başkanı Trump, Venezuela Uçaklarını Uyardı

VENÜZUELA’DAN GELEN TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın iki savaş uçağının bir ABD donanma gemisine yakın mesafede uçması üzerine sert bir tepki gösterdi. Oval Ofis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, bu durumun yarattığı gerginlik hakkında düşüncelerini paylaştı. Trump, Venezuela’nın savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmasının tehlikeli olduğunu belirtti.

TEHLİKELİ POZİSYON UYARISI

Venezuela’nın uçaklarının uçuşlarıyla ilgili bir soruya yanıt veren Trump, “Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir” dedi. Bu ifadeleriyle, ABD’nin durumu yönetme kararlılığını vurguladı.

ABD’NİN CEVAP HAKKI

Uçakların ABD için ne kadar risk taşıdığına dair bir soruya da Trump, “Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek” diyerek yanıtladı. Bu şekilde, ABD’nin güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit durumunda harekete geçeceğini açıkça ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Motosiklet Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Hakan Kudüsoğlu yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri intikal etti.
Haberler

Tuncel Pekdemir, Ahşap Mezar Yaptırdı

Giresun Bulancak'ta 71 yaşındaki Tuncel Pekdemir, çevre bilincini artırmak amacıyla ahşap bir mezar yaptırarak doğayı koruma mesajı verdi. Mezarının doğayla uyumlu olarak çürümesini istedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.