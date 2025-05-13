Abd Başkanı Trump, Vergi İndirimi Yapacak

VERGİ İNDİRİMİ DÜZENLEMESİ HAZIRLIĞI

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’nin ülke tarihindeki en büyük vergi indirimi düzenlemesini geçirmeye çok yakın olduğunu belirtti. Trump, Suudi Arabistan’daki yatırım forumunda yaptığı konuşmada, “Bunu başarırsak, ülkemiz roket gibi olacak” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta İngiltere ile önemli bir anlaşma yaptıklarını ve Çin ile de “çığır açan” bir anlaşmaya imza attıklarını dile getirdi. Trump, Çin’in ABD ile ticarete açılmayı kabul ettiğini ifade ederek, “Bunu yapmak zorundalar, bu yüzden ne olacağını göreceğiz” dedi.

PİYASALARDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Trump, ABD borsalarının yükselişine değinerek, bu durumun devam edeceğini savundu. Beş hafta önce “Satın almak için harika bir zaman” dediği için eleştirildiğini hatırlatan Trump, “Artık beni eleştirmiyorlar. İnsanlar dinlemeliydi, ama çok daha yükseğe çıkacak” şeklinde konuştu. ABD’de büyük bir “yatırım ve istihdam patlaması” yaşandığını söyleyen Trump, daha önce buna benzer bir durumun görülmediğini ifade ederek, kendi yönetimindeki ABD’nin “gelecek kurmak ve servet edinmek” için en iyi yer olduğunu öne sürdü.

ABD Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler, Trump’ın seçim kampanyasının vaat ettiği vergi indirimlerini hayata geçirmeye yönelik bir yasa tasarısı sundu. Bu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması, ve 2017 yılında yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor. Harcama kesintilerini de içeren tasarıyla elektrikli araçlara ve temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin azaltılması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, yasa tasarısını gelecek haftanın sonuna kadar geçirmeyi ve 4 Temmuz’a kadar ABD Başkanı Trump’ın onayına sunmayı hedefliyor.