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Abd Başkanı Trump, Yaptırımları Kaldıracak

ABD BAŞKANI TRUMP’IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini hatırlatıp, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Trump, “Türkiye’nin lideri Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu’daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi. Suriye’deki yaptırımları kaldıracağız” şeklinde bir açıklama yaptı.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİNE DİKKAT

Trump, İstanbul’da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna görüşmelerinin “çok iyi sonuçlar vereceğini” ifade ederek, bu görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun katılacağını belirtti. Bu gelişmeler, bölgedeki diplomatik çabaların hızlanmasına katkı sağlıyor.

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