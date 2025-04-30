ABD Başkanı Trump, Yatırımcılarla Buluştu

ABD BAŞKANI TRUMP YATIRIMCILARLA BULUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde yatırım yapan şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek, gündemlerinin Amerika’da iş yapmayı kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Trump, SoftBank, Nvidia, Hyundai, CMA CGM, Worldwide Amazon Stores, Venture Global LNG, Siemens, Pratt, Chobani, Bel, Schneider Electric, Johnson & Johnson, Eli Lilly, Novartis, Genentech, AbbVie, Thermo Fisher ve Merck gibi birçok önemli şirketin yöneticilerini Beyaz Saray’da ağırlandı. Trump, bu toplantıda yaptığı açıklamada, seçim döneminden bu yana bu şirketlerin toplamda 2 trilyon dolardan fazla yeni yatırım planladığını belirtti.

YENİ YATIRIMLAR VE VERGİ İNDİRİMLERİ

Trump, Amerika’da iş yapmayı kolaylaştırmanın, istihdamı artırmanın ve fabrikaların Çin ya da başka bir ülkede değil, Amerika’da kurulmasının temeli olduğunu ifade etti. “Amerikan tarihindeki en büyük vergi indirimini” uygulamakta olduklarını anlatan Trump, “Verginizi neredeyse yüzde 40’tan yüzde 21’e düşürdük. Şimdi ise eğer ürününüzü ABD’de üretirseniz, verginizi yüzde 21’den yüzde 15’e indiriyoruz,” şeklinde konuştu.

HAMDİ ULUKAYA DA TOPLANTIDA YER ALDI

ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve Chobani’nin Kurucusu Hamdi Ulukaya da düzenlenen toplantıda bulunan iş insanları arasında yer aldı. Trump, toplantıda ABD’de yatırım yapan şirketlere teşekkür ederken, Ulukaya’nın sahibi olduğu Chobani’nin gerçekleştirdiği yatırımları da vurguladı. Chobani, 1,2 milyar doları New York’un Rome kentindeki yeni tesise, 500 milyon doları ise Idaho’nun Twin Falls şehrindeki mevcut tesisin genişletilmesine yönelik olmak üzere toplamda 1,7 milyar dolarlık yatırım yapmıştı.